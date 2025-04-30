«Это ловушка»: Ермак выступил против перемирия и прекращения огня на Украине

Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак решительно осудил предложение России о трёхдневном перемирии, приуроченном к 80-летию Победы. Он считает, что инициатива российского лидера Владимира Путина «направлена не на мир, а на временную передышку для перегруппировки сил».

«Призывы к прекращению огня на Украине сейчас играют исключительно в пользу Кремля. Любое перемирие без гарантий и справедливости только откроет дверь новой агрессии. Ослабление санкций, уступки или переговоры на условиях Кремля – это ловушка», — заявил Ермак в соцсетях.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о прекращении огня в зоне СВО с 00:00 7 мая до полуночи 11 мая в честь 80-летия Победы. Москва заявила о приостановке всех боевых действий на этот период и призвала Украину поддержать режим перемирия. Владимир Зеленский раскритиковал предложение Москвы. По его словам, прекращение огня должно быть немедленным и на 30 дней. В Кремле пояснили, что долгосрочное прекращение огня невозможно без урегулирования нюансов, потому что Москва от целей СВО не отказывалась.