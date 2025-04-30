ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 апреля 2025, 09:35
3556

«Это ловушка»: Ермак выступил против перемирия и прекращения огня на Украине

Глава офиса Зеленского Ермак выступил против предложенного Путиным перемирия

Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак. Обложка © ТАСС / Zuma

Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак. Обложка © ТАСС / Zuma

Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак решительно осудил предложение России о трёхдневном перемирии, приуроченном к 80-летию Победы. Он считает, что инициатива российского лидера Владимира Путина «направлена не на мир, а на временную передышку для перегруппировки сил».

«Призывы к прекращению огня на Украине сейчас играют исключительно в пользу Кремля. Любое перемирие без гарантий и справедливости только откроет дверь новой агрессии. Ослабление санкций, уступки или переговоры на условиях Кремля – это ловушка», — заявил Ермак в соцсетях.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о прекращении огня в зоне СВО с 00:00 7 мая до полуночи 11 мая в честь 80-летия Победы. Москва заявила о приостановке всех боевых действий на этот период и призвала Украину поддержать режим перемирия. Владимир Зеленский раскритиковал предложение Москвы. По его словам, прекращение огня должно быть немедленным и на 30 дней. В Кремле пояснили, что долгосрочное прекращение огня невозможно без урегулирования нюансов, потому что Москва от целей СВО не отказывалась.

В США оценили вероятность 30-дневного перемирия фразой «дело за Путиным»
В США оценили вероятность 30-дневного перемирия фразой «дело за Путиным»
BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar