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Регион
3 мая, 09:28
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Отвергший перемирие Зеленский пригрозил мировым лидерам, которые будут в Москве на Параде Победы

Зеленский: Не можем гарантировать безопасность мировых лидеров 9 Мая в Москве

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Киев не может гарантировать безопасность глав государств, которые приедут 9 Мая в Москву. Об этом в ходе брифинга заявил Владимир Зеленский, отвергая предложение российского президента Владимира Путина о трёхдневном перемирии в дни празднования 80-летия Великой Победы, его слова приводят украинские СМИ.

«Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 Мая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем», — сказал Зеленский.

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Напомним, Владимир Путин предложил Киеву временное перемирие на три дня в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Украинская сторона долгое время не комментировала инициативу. А сегодня Зеленский объявил, что отказывается от перемирия.

Юрий Лысенко
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