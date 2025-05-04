День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 14:53
3186

Выбитые из-под Олешни мобилизованные бойцы ВСУ вступили в бой с украинским заградотрядом

Бойцы 80-й бригады ВСУ впервые вступили в бой с заградотрядами в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

У военнослужащих 80-й бригады ВС Украины впервые произошёл бой с собственными заградотрядами в курском приграничье. Об этом сообщает ресурс, связанный с ГРВ «Север» Армии России.

Это произошло из-за интенсивного огневого поражения, после которого подразделения бригады самовольно оставили позиции в лесных массивах возле Олешни. Командование ВСУ пыталось остановить переросшее в бегство отступление с помощью войск, что привело к первому боестолкновению мобилизованных с заградительными отрядами.

«Командование ВСУ попыталось остановить бегство личного состава заградительными отрядами. На направлении зафиксирован первый случай прямого боестолкновения между насильно мобилизованными вэсэушниками и «мотивационными» группами противника», — сказано в публикации.

Сын финского политика не успел расторгнуть контракт с ВСУ и был ликвидирован в зоне СВО
Сын финского политика не успел расторгнуть контракт с ВСУ и был ликвидирован в зоне СВО

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделение спецназа «Ахмат», а также штурмовые группы 2-й бригады спецназа и 15-го танкового полка остановили попытку проникновения украинской ДРГ в Курской область. Руководитель Чеченской Республики подчеркнул, что ВСУ продолжают попытки зайти на территорию российского региона, словно прошлые попытки обернулись для них успехом, а не большой кровью.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar