Выбитые из-под Олешни мобилизованные бойцы ВСУ вступили в бой с украинским заградотрядом
Бойцы 80-й бригады ВСУ впервые вступили в бой с заградотрядами в Курской области
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У военнослужащих 80-й бригады ВС Украины впервые произошёл бой с собственными заградотрядами в курском приграничье. Об этом сообщает ресурс, связанный с ГРВ «Север» Армии России.
Это произошло из-за интенсивного огневого поражения, после которого подразделения бригады самовольно оставили позиции в лесных массивах возле Олешни. Командование ВСУ пыталось остановить переросшее в бегство отступление с помощью войск, что привело к первому боестолкновению мобилизованных с заградительными отрядами.
«Командование ВСУ попыталось остановить бегство личного состава заградительными отрядами. На направлении зафиксирован первый случай прямого боестолкновения между насильно мобилизованными вэсэушниками и «мотивационными» группами противника», — сказано в публикации.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделение спецназа «Ахмат», а также штурмовые группы 2-й бригады спецназа и 15-го танкового полка остановили попытку проникновения украинской ДРГ в Курской область. Руководитель Чеченской Республики подчеркнул, что ВСУ продолжают попытки зайти на территорию российского региона, словно прошлые попытки обернулись для них успехом, а не большой кровью.