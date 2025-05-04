У военнослужащих 80-й бригады ВС Украины впервые произошёл бой с собственными заградотрядами в курском приграничье. Об этом сообщает ресурс, связанный с ГРВ «Север» Армии России.

Это произошло из-за интенсивного огневого поражения, после которого подразделения бригады самовольно оставили позиции в лесных массивах возле Олешни. Командование ВСУ пыталось остановить переросшее в бегство отступление с помощью войск, что привело к первому боестолкновению мобилизованных с заградительными отрядами.

«Командование ВСУ попыталось остановить бегство личного состава заградительными отрядами. На направлении зафиксирован первый случай прямого боестолкновения между насильно мобилизованными вэсэушниками и «мотивационными» группами противника», — сказано в публикации.