Армия России предотвратила попытку ВСУ ступить на Курскую землю

Рамзан Кадыров заявил в своём Telegram-канале, что бойцы спецназа «Ахмат» сорвали попытку украинских военных пересечь границу и проникнуть на территорию Курской области.

По словам главы Чечни, подразделение под командованием «Каштана» из состава спецназа «АХМАТ» Министерства обороны РФ, действуя совместно со штурмовыми группами 2-й бригады спецназа и 15-го танкового полка, пресекло попытку проникновения диверсионной группы ВСУ с территории Украины в Курскую область. Кадыров отметил, что украинские формирования продолжают предпринимать подобные действия, несмотря на предыдущие неудачи.

Он также описал тактику проведения операции, при которой операторы беспилотников обнаруживают позиции и укрепления противника, после чего координаты передаются штурмовым группам, артиллерии или танкам для нанесения ударов. В результате, как утверждает Кадыров, «группа противника была уничтожена», и проникновение на российскую территорию было предотвращено.