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Регион
3 мая, 07:04

Попытка ВСУ вторгнуться в Курскую область закончилась массовой сдачей в плен

СВ: Попытка ВСУ вторгнуться в Курскую область окончилась массовой сдачей в плен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Российская группировка войск «Север» сообщила о предотвращении попытки проникновения украинских военных на территорию Курской области. Информацию об этом сообщила неофициальная пресс-служба группировки.

Попытка атаки со стороны ВСУ завершилась для них потерями и пленением нескольких военных. Группа из 18 украинских бойцов предприняла попытку прорыва в районе населённого пункта Гоптаровка Беловского района. В результате боестолкновения 11 из них были взяты в плен российскими войсками, а остальные семь были уничтожены. В публикации особо подчёркивается, что прорвать госграницу РФ у Украины не получилось.

Отмечается, что данный случай является первой массовой сдачей в плен целого подразделения украинских сил за последние несколько месяцев.

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Ранее командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ сообщил, что на территории Курской области до сих пор остаётся около 45 военнослужащих Украины, которые действуют по одиночке или малыми группами.

Владимир Озеров
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