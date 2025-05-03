Попытка ВСУ вторгнуться в Курскую область закончилась массовой сдачей в плен
СВ: Попытка ВСУ вторгнуться в Курскую область окончилась массовой сдачей в плен
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Российская группировка войск «Север» сообщила о предотвращении попытки проникновения украинских военных на территорию Курской области. Информацию об этом сообщила неофициальная пресс-служба группировки.
Попытка атаки со стороны ВСУ завершилась для них потерями и пленением нескольких военных. Группа из 18 украинских бойцов предприняла попытку прорыва в районе населённого пункта Гоптаровка Беловского района. В результате боестолкновения 11 из них были взяты в плен российскими войсками, а остальные семь были уничтожены. В публикации особо подчёркивается, что прорвать госграницу РФ у Украины не получилось.
Отмечается, что данный случай является первой массовой сдачей в плен целого подразделения украинских сил за последние несколько месяцев.
Ранее командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ сообщил, что на территории Курской области до сих пор остаётся около 45 военнослужащих Украины, которые действуют по одиночке или малыми группами.