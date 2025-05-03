Попытка ВСУ вторгнуться в Курскую область закончилась массовой сдачей в плен

Попытка атаки со стороны ВСУ завершилась для них потерями и пленением нескольких военных. Группа из 18 украинских бойцов предприняла попытку прорыва в районе населённого пункта Гоптаровка Беловского района. В результате боестолкновения 11 из них были взяты в плен российскими войсками, а остальные семь были уничтожены. В публикации особо подчёркивается, что прорвать госграницу РФ у Украины не получилось.