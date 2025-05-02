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2 мая, 06:46

Раскрыто число ВСУшников, оставшихся в курском приграничье

Боец ВС РФ Баркас: В курском приграничье осталось до взвода солдат ВСУ

Боец ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Боец ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

В приграничных районах Курской области украинские военные оказывают лишь незначительное и локальное сопротивление. Их силы, которые по оценкам составляют не более чем во взводе (до 45 человек), действуют разрозненно. Об этом сообщил командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас.

«Это какие-то мелкие очаговые сопротивления, которые мы серьёзно не воспринимаем. Работаем планово. <...> Противника осталось порядка до взвода. Где-то они по лесу, можно так сказать, ходят, непонятно, чем занимаются», — рассказал Баркас в беседе с ТАСС.

Военнослужащий рассказал, что российские подразделения действуют по отработанной схеме — обнаружение противника, огневое поражение, повторная разведка для уточнения целей, повторное огневое поражение и последующая зачистка укреплений, позиций и других объектов.

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Ранее стало известно, что два украинских десантника из 78-го отдельного десантно-штурмового полка были взяты в плен военнослужащими 22-го мотострелкового полка ВС РФ (44-й армейский корпус) вблизи Горналя Курской области. Утверждается, что украинское командование попросту бросило их на произвол судьбы.

Мария Любицкая
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