Раскрыто число ВСУшников, оставшихся в курском приграничье
Боец ВС РФ Баркас: В курском приграничье осталось до взвода солдат ВСУ
Боец ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals
В приграничных районах Курской области украинские военные оказывают лишь незначительное и локальное сопротивление. Их силы, которые по оценкам составляют не более чем во взводе (до 45 человек), действуют разрозненно. Об этом сообщил командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас.
«Это какие-то мелкие очаговые сопротивления, которые мы серьёзно не воспринимаем. Работаем планово. <...> Противника осталось порядка до взвода. Где-то они по лесу, можно так сказать, ходят, непонятно, чем занимаются», — рассказал Баркас в беседе с ТАСС.
Военнослужащий рассказал, что российские подразделения действуют по отработанной схеме — обнаружение противника, огневое поражение, повторная разведка для уточнения целей, повторное огневое поражение и последующая зачистка укреплений, позиций и других объектов.
Ранее стало известно, что два украинских десантника из 78-го отдельного десантно-штурмового полка были взяты в плен военнослужащими 22-го мотострелкового полка ВС РФ (44-й армейский корпус) вблизи Горналя Курской области. Утверждается, что украинское командование попросту бросило их на произвол судьбы.