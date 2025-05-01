День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 14:00

Без еды, воды и связи: Несколько сотен бойцов ВСУ оказались отрезаны от мира в лесах Курщины

Mash: Около 200 брошенных командованием бойцов ВСУ ищут в лесах Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Уже более десяти дней около 200 украинских военнослужащих, брошенных своим командованием, разыскиваются в приграничье Курской области. Они укрываются в лесах, будучи полностью отрезанными от связи. Возможности эвакуироваться самостоятельно у бойцов ВСУ нет.

По информации Mash, при отходе около 60 человек нашли убежище у Гуево — они лишены всякого снабжения. С 20 апреля попытки покинуть местность оказались безуспешными из-за реки Псёл. Без еды, воды и какой-либо связи с внешним миром, украинские солдаты находятся в критическом положении.

В приграничье ведётся непрерывная разведка силами ВС РФ, направленная на определение и контроль местонахождения противника. Каждое движение сил противника фиксируется. По оценкам российской стороны, в районе границы, в частности, вблизи Гуево и Олешни, может находиться около 200 бойцов противника.

Колумбийцы, чилийцы, итальянцы: Крупную группировку наёмников ВСУ заметили на юге ДНР
Колумбийцы, чилийцы, итальянцы: Крупную группировку наёмников ВСУ заметили на юге ДНР

Ранее стало известно, что в окрестностях населенного пункта Горналь Курской области военнослужащие 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ взяли в плен двоих украинских десантников из состава 78-го отдельного десантно-штурмового полка. Украинских солдат бросило на произвол судьбы командование.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar