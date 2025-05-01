Без еды, воды и связи: Несколько сотен бойцов ВСУ оказались отрезаны от мира в лесах Курщины
Mash: Около 200 брошенных командованием бойцов ВСУ ищут в лесах Курской области
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Уже более десяти дней около 200 украинских военнослужащих, брошенных своим командованием, разыскиваются в приграничье Курской области. Они укрываются в лесах, будучи полностью отрезанными от связи. Возможности эвакуироваться самостоятельно у бойцов ВСУ нет.
По информации Mash, при отходе около 60 человек нашли убежище у Гуево — они лишены всякого снабжения. С 20 апреля попытки покинуть местность оказались безуспешными из-за реки Псёл. Без еды, воды и какой-либо связи с внешним миром, украинские солдаты находятся в критическом положении.
В приграничье ведётся непрерывная разведка силами ВС РФ, направленная на определение и контроль местонахождения противника. Каждое движение сил противника фиксируется. По оценкам российской стороны, в районе границы, в частности, вблизи Гуево и Олешни, может находиться около 200 бойцов противника.
Ранее стало известно, что в окрестностях населенного пункта Горналь Курской области военнослужащие 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ взяли в плен двоих украинских десантников из состава 78-го отдельного десантно-штурмового полка. Украинских солдат бросило на произвол судьбы командование.