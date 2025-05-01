Уже более десяти дней около 200 украинских военнослужащих, брошенных своим командованием, разыскиваются в приграничье Курской области. Они укрываются в лесах, будучи полностью отрезанными от связи. Возможности эвакуироваться самостоятельно у бойцов ВСУ нет.

По информации Mash, при отходе около 60 человек нашли убежище у Гуево — они лишены всякого снабжения. С 20 апреля попытки покинуть местность оказались безуспешными из-за реки Псёл. Без еды, воды и какой-либо связи с внешним миром, украинские солдаты находятся в критическом положении.

В приграничье ведётся непрерывная разведка силами ВС РФ, направленная на определение и контроль местонахождения противника. Каждое движение сил противника фиксируется. По оценкам российской стороны, в районе границы, в частности, вблизи Гуево и Олешни, может находиться около 200 бойцов противника.