Колумбийцы, чилийцы, итальянцы: Крупную группировку наёмников ВСУ заметили на юге ДНР
ТАСС: ВСУ стягивают на юг ДНР крупную группу иностранных наёмников
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Вооружённые силы Украины стягивают к линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении крупную группу иностранных наёмников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«К линии фронта на Южно-Донецком направлении переброшены иностранные наёмники. Довольно крупная группа, в том числе итальянцы, колумбийцы, чилийцы и литовцы», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что иностранцы воюют на стороне Украины в составе 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ, включая аэродромы, цеха по производству дронов, склады боеприпасов и пункты базирования безэкипажных катеров в 162 районах. Атаки провели с использованием авиации, беспилотников, ракет и артиллерии, нанеся урон местам дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.