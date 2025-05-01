Колумбийцы, чилийцы, итальянцы: Крупную группировку наёмников ВСУ заметили на юге ДНР

Вооружённые силы Украины стягивают к линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении крупную группу иностранных наёмников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«К линии фронта на Южно-Донецком направлении переброшены иностранные наёмники. Довольно крупная группа, в том числе итальянцы, колумбийцы, чилийцы и литовцы», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что иностранцы воюют на стороне Украины в составе 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ.