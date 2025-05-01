День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 11:54

Колумбийцы, чилийцы, итальянцы: Крупную группировку наёмников ВСУ заметили на юге ДНР

ТАСС: ВСУ стягивают на юг ДНР крупную группу иностранных наёмников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Вооружённые силы Украины стягивают к линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении крупную группу иностранных наёмников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«К линии фронта на Южно-Донецком направлении переброшены иностранные наёмники. Довольно крупная группа, в том числе итальянцы, колумбийцы, чилийцы и литовцы», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что иностранцы воюют на стороне Украины в составе 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Пять «двухсотых» и один «трёхсотый»: Бойцы ВС РФ уничтожили диверсантов ВСУ на границе с Украиной
«Пять «двухсотых» и один «трёхсотый»: Бойцы ВС РФ уничтожили диверсантов ВСУ на границе с Украиной

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ, включая аэродромы, цеха по производству дронов, склады боеприпасов и пункты базирования безэкипажных катеров в 162 районах. Атаки провели с использованием авиации, беспилотников, ракет и артиллерии, нанеся урон местам дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar