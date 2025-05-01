От складов до пунктов базирования: Российские войска ударили по 162 целям ВСУ
Армия России поразила объекты инфраструктуры аэродромов ВСУ в 162 районах
От складов до пунктов базирования: Российские войска ударили по 162 целям ВСУ. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Российские силы нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ, включая аэродромы, цеха по производству дронов, склады боеприпасов и пункты базирования безэкипажных катеров в 162 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, атаки провели с использованием авиации, беспилотников, ракет и артиллерии, нанеся урон местам дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.
Ранее ВС России уничтожили начальника РЭБ украинского нацбатальона «Волки да Винчи» Дмитрия Герулу в зоне проведения СВО. Информация о дате ликвидации украинского офицера пока отсутствует.