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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
1 мая, 09:36

От складов до пунктов базирования: Российские войска ударили по 162 целям ВСУ

Армия России поразила объекты инфраструктуры аэродромов ВСУ в 162 районах

От складов до пунктов базирования: Российские войска ударили по 162 целям ВСУ. Обложка © Life.ru / Шедеврум

От складов до пунктов базирования: Российские войска ударили по 162 целям ВСУ. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российские силы нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ, включая аэродромы, цеха по производству дронов, склады боеприпасов и пункты базирования безэкипажных катеров в 162 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаки провели с использованием авиации, беспилотников, ракет и артиллерии, нанеся урон местам дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

Ранее ВС России уничтожили начальника РЭБ украинского нацбатальона «Волки да Винчи» Дмитрия Герулу в зоне проведения СВО. Информация о дате ликвидации украинского офицера пока отсутствует.

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Оксана Попова
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