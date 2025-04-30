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Регион
Опубликовано 30 апреля 2025, 09:18
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В зоне СВО ударом FPV-дрона убит начальник РЭБ «Волков Да Винчи»

Поддубный: В зоне СВО уничтожен офицер нацбата ВСУ «Волки Да Винчи» Герула

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

ВС России уничтожили начальника РЭБ украинского нацбатальона «Волки да Винчи» Дмитрия Герулу в зоне проведения СВО. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Наши дроноводы уничтожили боевика на Красноармейском направлении», — написал он в телеграм-канале.

Дмитрий Герула. Фото © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Дмитрий Герула. Фото © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Информация о дате ликвидации украинского офицера пока отсутствует.

Ранее стало известно о гибели 18-летнего парня, который заключил молодёжный контракт с ВСУ и отправился на фронт. Юноша решил связать судьбу с батальоном «Волки Да Винчи», прославляемым на Украине как элитное формирование.

В зоне СВО ликвидирован капитан морской пехоты ВСУ Игорь Колосницын
В зоне СВО ликвидирован капитан морской пехоты ВСУ Игорь Колосницын
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Наталья Демьянова
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