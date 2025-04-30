В зоне СВО ударом FPV-дрона убит начальник РЭБ «Волков Да Винчи»
Поддубный: В зоне СВО уничтожен офицер нацбата ВСУ «Волки Да Винчи» Герула
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ВС России уничтожили начальника РЭБ украинского нацбатальона «Волки да Винчи» Дмитрия Герулу в зоне проведения СВО. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
«Наши дроноводы уничтожили боевика на Красноармейском направлении», — написал он в телеграм-канале.
Дмитрий Герула. Фото © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition
Информация о дате ликвидации украинского офицера пока отсутствует.
Ранее стало известно о гибели 18-летнего парня, который заключил молодёжный контракт с ВСУ и отправился на фронт. Юноша решил связать судьбу с батальоном «Волки Да Винчи», прославляемым на Украине как элитное формирование.