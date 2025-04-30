В зоне СВО ударом FPV-дрона убит начальник РЭБ «Волков Да Винчи»

ВС России уничтожили начальника РЭБ украинского нацбатальона «Волки да Винчи» Дмитрия Герулу в зоне проведения СВО. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Наши дроноводы уничтожили боевика на Красноармейском направлении», — написал он в телеграм-канале.

Ранее стало известно о гибели 18-летнего парня, который заключил молодёжный контракт с ВСУ и отправился на фронт. Юноша решил связать судьбу с батальоном «Волки Да Винчи», прославляемым на Украине как элитное формирование.