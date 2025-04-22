В зоне СВО ликвидирован капитан морской пехоты ВСУ Игорь Колосницын

В ходе специальной военной операции был уничтожен капитан Игорь Колосницын, который командовал ротой огневой поддержки 505-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ. Согласно информации, опубликованной на странице подразделения в социальных сетях, офицер погиб в бою 17 апреля.

По данным РИА «Новости», основанным на информации Минобороны России, только в первые три месяца 2025 года украинские вооружённые силы понесли серьёзные потери: более 138 тысяч военнослужащих, почти 2,5 тысячи танков и другой бронетехники, свыше трёх тысяч артиллерийских систем и миномётов, а также более 10 тысяч беспилотников.