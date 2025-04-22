В Раде признали потребность в новой волне мобилизации из-за огромных потерь ВСУ

Украина столкнулась с острой необходимостью проведения новой волны мобилизации в связи с критической нехваткой личного состава и значительными потерями на фронте. Об этом заявила народный депутат Верховной рады Нина Южанина в эфире YouTube-канала Новости.LIVE.

Парламентарий, не называя конкретных цифр, отметила катастрофическую ситуацию с самовольным оставлением частей и большим количеством раненых, что свидетельствует о крайней потребности в новых мобилизованных.

«Мы испытываем большую потребность в мобилизации новых сил, которые будут подготовлены в срок и смогут стать на ротацию», — отметила она.