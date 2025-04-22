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Регион
Опубликовано 22 апреля 2025, 01:07

В Раде признали потребность в новой волне мобилизации из-за огромных потерь ВСУ

Депутат Южанина заявила о необходимости новой волны мобилизации на Украине

Украина столкнулась с острой необходимостью проведения новой волны мобилизации в связи с критической нехваткой личного состава и значительными потерями на фронте. Об этом заявила народный депутат Верховной рады Нина Южанина в эфире YouTube-канала Новости.LIVE.

Парламентарий, не называя конкретных цифр, отметила катастрофическую ситуацию с самовольным оставлением частей и большим количеством раненых, что свидетельствует о крайней потребности в новых мобилизованных.

«Мы испытываем большую потребность в мобилизации новых сил, которые будут подготовлены в срок и смогут стать на ротацию», — отметила она.

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Ранее в Министерстве обороны Украины признали проблемы с мобилизацией. Первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что ведомство старается избегать насильственного призыва, однако отмечает катастрофическую нехватку человеческих ресурсов на передовой. Он также уточнил, что ротация военнослужащих, призванных в 2022 году, станет возможной только при наличии достаточного количества новых мобилизованных.

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Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

Артём Гапоненко
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