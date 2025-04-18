Зеленский продлил военное положение на Украине

Владимир Зеленский утвердил законы, продлевающие действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 дней, начиная с 9 мая. Как указано на сайте Верховной рады, документы были подписаны главой киевского режима 18 апреля.

Ранее, 16 апреля, украинский парламент в пятнадцатый раз поддержал решение о продлении этих мер. Они будут действовать до 6 августа.