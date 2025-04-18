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Регион
Опубликовано 18 апреля 2025, 09:46
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Зеленский продлил военное положение на Украине

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине ещё на три месяца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LanKS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LanKS

Владимир Зеленский утвердил законы, продлевающие действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 дней, начиная с 9 мая. Как указано на сайте Верховной рады, документы были подписаны главой киевского режима 18 апреля.

Ранее, 16 апреля, украинский парламент в пятнадцатый раз поддержал решение о продлении этих мер. Они будут действовать до 6 августа.

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Оксана Попова
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