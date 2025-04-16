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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 апреля, 08:18

Военное положение на Украине с подачи Зеленского продлили до 6 августа

Верховная рада продлила военное положение на Украине до 6 августа

Обложка © Getty Images / Sean Gallup

Обложка © Getty Images / Sean Gallup

Верховная рада проголосовала за внесённый Владимиром Зеленским проект о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней начиная с 9 мая – до 6 августа 2025 года. Об этом проинформировал депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

«Парламент в 15-й раз за этот созыв одобрил продление <…> военного положения», — объявил нардеп в соцсетях.

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Ранее украинские СМИ сообщили, что планы Зеленского снова продлить режим военного положения на Украине фактически приведут к заморозке политической ситуации в стране на ближайшие месяцы. Главаря киевского режима уличили в желании не проводить выборы. А Пётр Порошенко* согласился, что офис Владимира Зеленского использует военное положение для узурпации власти в стране.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Андрей Бражников
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