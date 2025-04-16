Военное положение на Украине с подачи Зеленского продлили до 6 августа

Верховная рада проголосовала за внесённый Владимиром Зеленским проект о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней начиная с 9 мая – до 6 августа 2025 года. Об этом проинформировал депутат украинского парламента Ярослав Железняк.