Решение Владимира Зеленского вновь продлить военное положение на Украине является «плевком в президента Штатов Дональда Трампа», который работает над тем, чтобы завершить конфликт. Об этом заявил внефракционный депутат Рады Артём Дмитрук, покинувший Незалежную в августе 2024 года.

«Плевок не только в сторону Трампа, но уже и в большую переговорную группу — лидеров стран, которые участвуют в процессе достижения мира», — сказал он о внесённых киевским лидером в Раду законопроектах о продлении военного положения и мобилизации.

Сам Дмитрук считает, что таким образом Зеленский рассчитывает стать во главе коалиции стран, которые выступают против действующего американского лидера. По его словам, это единственный шанс бывшего комика удержаться во главе режима ещё какое-то время.