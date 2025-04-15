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Регион
15 апреля, 15:45

«Я не уверен, что он такой»: Трамп усомнился в компетентности Зеленского

NBC: Трамп усомнился в компетентности Зеленского, допустившего конфликт с РФ

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma

Президент США Дональд Трамп сомневается в адекватности и компетентности Владимира Зеленского, что, по его мнению, стало одной из причин развязывания боевых действий. Об этом американский лидер сказал во время встречи с главой Сальвадора в Белом доме, встречу показал телеканала NBC News.

«Если бы Байден был компетентен, если бы Зеленский был компетентен… а я не уверен, что он такой… Эту войну никогда нельзя было допускать», — поделился Трамп.
«Не начинайте тогда войну»: Трамп осадил попрошайку Зеленского после слов о ракетах
«Не начинайте тогда войну»: Трамп осадил попрошайку Зеленского после слов о ракетах

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал запрос Владимира Зеленского о поставке 10 зенитных ракетных комплексов Patriot. Он отметил, что Киев не перестаёт жаловаться на нехватку систем ПВО и постоянно пытается доказать своё бедственное положение.

Татьяна Миссуми
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