«Я не уверен, что он такой»: Трамп усомнился в компетентности Зеленского
NBC: Трамп усомнился в компетентности Зеленского, допустившего конфликт с РФ
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma
Президент США Дональд Трамп сомневается в адекватности и компетентности Владимира Зеленского, что, по его мнению, стало одной из причин развязывания боевых действий. Об этом американский лидер сказал во время встречи с главой Сальвадора в Белом доме, встречу показал телеканала NBC News.
«Если бы Байден был компетентен, если бы Зеленский был компетентен… а я не уверен, что он такой… Эту войну никогда нельзя было допускать», — поделился Трамп.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал запрос Владимира Зеленского о поставке 10 зенитных ракетных комплексов Patriot. Он отметил, что Киев не перестаёт жаловаться на нехватку систем ПВО и постоянно пытается доказать своё бедственное положение.