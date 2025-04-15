«Я не уверен, что он такой»: Трамп усомнился в компетентности Зеленского

Президент США Дональд Трамп сомневается в адекватности и компетентности Владимира Зеленского, что, по его мнению, стало одной из причин развязывания боевых действий. Об этом американский лидер сказал во время встречи с главой Сальвадора в Белом доме, встречу показал телеканала NBC News.