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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 02:51

Трамп жёстко отреагировал на мольбы Зеленского дать Киеву Patriot

Трамп отреагировал на запрос Зеленского о ЗРК Patriot

Владимир Зеленский, Дональд Трамп. Обложка © president.gov.ua / flickr / Trump White House Archived

Владимир Зеленский, Дональд Трамп. Обложка © president.gov.ua / flickr / Trump White House Archived

Президент США Дональд Трамп прокомментировал запрос Владимира Зеленского о поставке 10 зенитных ракетных комплексов Patriot. Он отметил, что Киев не перестаёт жаловаться на нехватку систем ПВО.

«Он постоянно пытается купить ракеты», — заявил республиканец в ходе общения с журналистами в Белом доме. Кроме того, Трамп вновь подчеркнул, что именно при его администрации были впервые отправлены на Украину противотанковые комплексы «Джавелин».

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Напомним, Зеленский вновь попросил у партнёров комплексы Patriot. По его словам, Украина переживает дефицит систем ПВО. Трамп ранее заявил, что не стоило начинать войну со страной, которая превосходит размером в 20 раз.

Тимур Хингеев
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