Трамп жёстко отреагировал на мольбы Зеленского дать Киеву Patriot

Президент США Дональд Трамп прокомментировал запрос Владимира Зеленского о поставке 10 зенитных ракетных комплексов Patriot. Он отметил, что Киев не перестаёт жаловаться на нехватку систем ПВО.

«Он постоянно пытается купить ракеты», — заявил республиканец в ходе общения с журналистами в Белом доме. Кроме того, Трамп вновь подчеркнул, что именно при его администрации были впервые отправлены на Украину противотанковые комплексы «Джавелин».