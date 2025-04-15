Трамп жёстко отреагировал на мольбы Зеленского дать Киеву Patriot
Трамп отреагировал на запрос Зеленского о ЗРК Patriot
Владимир Зеленский, Дональд Трамп. Обложка © president.gov.ua / flickr / Trump White House Archived
Президент США Дональд Трамп прокомментировал запрос Владимира Зеленского о поставке 10 зенитных ракетных комплексов Patriot. Он отметил, что Киев не перестаёт жаловаться на нехватку систем ПВО.
«Он постоянно пытается купить ракеты», — заявил республиканец в ходе общения с журналистами в Белом доме. Кроме того, Трамп вновь подчеркнул, что именно при его администрации были впервые отправлены на Украину противотанковые комплексы «Джавелин».
Напомним, Зеленский вновь попросил у партнёров комплексы Patriot. По его словам, Украина переживает дефицит систем ПВО. Трамп ранее заявил, что не стоило начинать войну со страной, которая превосходит размером в 20 раз.