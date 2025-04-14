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14 апреля, 14:42

Трамп обвинил Зеленского и Байдена в «ужасной работе»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArChe1993, paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArChe1993, paparazzza

Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского и Джо Байдена в том, что они «проделали ужасную работу», которая привела к конфликту на Украине.

Он назвал конфликт РФ и Украины «войной Байдена», которую он, Трамп, пытается остановить, хотя и не имеет отношения к её началу.

«Зеленский и Лживый Джо Байден проделали ужасную работу, позволив начаться этой трагедии. Существовало множество способов её предотвратить. Но это уже в прошлом. Сейчас нужно остановить это — и быстро», — написал Трамп в своей соцсети.

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А ранее Трамп призвал лишить лицензии американское телешоу после эфира с Зеленским. Напомним, что глава киевского режима Владимир Зеленский в передаче «60 минут» на телеканале CBS News раскритиковал политику США в отношении конфликта на Украине за нейтралитет, потребовал безоговорочной поддержки Киева, а также заявил, что не пойдёт на переговоры с Россией.

Александра Вишнякова
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