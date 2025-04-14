«Посмотрите на церкви и больницы»: Зеленский позвал Трампа на Украину и готовит слезливый спектакль
Зеленский пригласил Трампа посетить Украину для оценки ситуации в стране
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с приглашением посетить Украину. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на транскрипт предстоящего интервью главаря киевского режима в передаче 60 minutes.
Зеленский считает, что глава Белого дома должен лично ознакомиться с ситуацией на Украине. Он предложил американскому президенту увидеть своими глазами «жизни мирных жителей, военнослужащих, состояние госпиталей, церквей и детей».
«Пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры, приезжайте и посмотрите на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, детей», — сказал Зеленский.
Зеленский уверен, что президент США поменяет своё мнение после визита на Украину.
Напомним, визит Зеленского в Белый дом 28 февраля завершился скандалом: экс-комика упрекнули в неуважении к Соединённым Штатам, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и даже самим американцам. Он был вынужден досрочно покинуть Овальный кабинет, а обратно его уже не пустили.