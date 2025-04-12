Владимир Зеленский, несмотря на заявления об отмене выборов, тайно к ним готовится. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Зеленский во всю готовится к выборам, несмотря на публичную ложь о том, что их не будет», — поделился нардеп в соцсетях.

Он отметил, что ответственность за интеллектуальную составляющую предвыборной кампании была возложена на экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова. Зеленский также сотрудничал с политтехнологами Дмитрием Царенко и Виктором Березенко, чьи взгляды, в частности идея разделения Украины на три части, вызывали вопросы.