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12 апреля, 19:02

«Во всю готовится»: Зеленского поймали на очередной лжи

Нардеп Дубинский заявил, что Зеленский начал активно готовиться к выборам

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский, несмотря на заявления об отмене выборов, тайно к ним готовится. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Зеленский во всю готовится к выборам, несмотря на публичную ложь о том, что их не будет», — поделился нардеп в соцсетях.

Он отметил, что ответственность за интеллектуальную составляющую предвыборной кампании была возложена на экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова. Зеленский также сотрудничал с политтехнологами Дмитрием Царенко и Виктором Березенко, чьи взгляды, в частности идея разделения Украины на три части, вызывали вопросы.

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Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что на Украине началась подготовка к президентским выборам. После окончания боевых действий Киеву необходимо будет разработать и принять законы, регулирующие процесс проведения выборов. По словам парламентария, над этими вопросами уже работают представители власти и специалисты.

Алена Пенчугина
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