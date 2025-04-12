«Во всю готовится»: Зеленского поймали на очередной лжи
Нардеп Дубинский заявил, что Зеленский начал активно готовиться к выборам
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский, несмотря на заявления об отмене выборов, тайно к ним готовится. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
«Зеленский во всю готовится к выборам, несмотря на публичную ложь о том, что их не будет», — поделился нардеп в соцсетях.
Он отметил, что ответственность за интеллектуальную составляющую предвыборной кампании была возложена на экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова. Зеленский также сотрудничал с политтехнологами Дмитрием Царенко и Виктором Березенко, чьи взгляды, в частности идея разделения Украины на три части, вызывали вопросы.
Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что на Украине началась подготовка к президентским выборам. После окончания боевых действий Киеву необходимо будет разработать и принять законы, регулирующие процесс проведения выборов. По словам парламентария, над этими вопросами уже работают представители власти и специалисты.