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8 апреля, 11:13

Стало известно о планах Зеленского перехитрить Россию с выборами

«Взгляд»: Зеленский намерен перехитрить РФ с проведением выборов на Украине

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский решил перехитрить Россию с проведением выборов на Украине, сообщает «Взгляд». По мнению журналистов, бывший комик решил гарантировать себе переизбрание, в том числе, за счёт ускорения сроков голосования, хотя ранее он отказывался от этой идеи.

В статье говорится, что в текущих условиях Зеленский сможет провести выборы быстро и практически без конкуренции. Указывается, что оппоненты не успеют организовать предвыборные кампании по всей стране, хотя у Зеленского есть административные ресурсы для этого.

А ранее Life.ru писал, что в США раскрыли дату выборов президента Украины и «победную» стратегию Владимира Зеленского. Первое подтверждение участия бывшего комика в выборах может появиться 5 мая. Тем временем в Европе считают, что выборы на территории Незалежной вообще проводить ни к чему, ведь украинский народ их не требует.

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Наталья Демьянова
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