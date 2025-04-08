Стало известно о планах Зеленского перехитрить Россию с выборами

Владимир Зеленский решил перехитрить Россию с проведением выборов на Украине, сообщает «Взгляд» . По мнению журналистов, бывший комик решил гарантировать себе переизбрание, в том числе, за счёт ускорения сроков голосования, хотя ранее он отказывался от этой идеи.

В статье говорится, что в текущих условиях Зеленский сможет провести выборы быстро и практически без конкуренции. Указывается, что оппоненты не успеют организовать предвыборные кампании по всей стране, хотя у Зеленского есть административные ресурсы для этого.