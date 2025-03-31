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Регион
31 марта, 09:18

Залужный сделал заявление об участии в президентских выборах на Украине

Залужный призвал сосредоточиться на обороне Украины, а не на организации выборов

Валерий Залужный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Валерий Залужный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Бывший главнокомандующий ВСУ, а также действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался от комментариев по поводу его возможного участия в президентских выборах. Он заявил, что в нынешних реалиях данный вопрос неактуален.

В беседе с агентством «РБК-Украина» он заявил, что сейчас необходимо обращать внимание исключительно на сохранение страны в условиях военного конфликта. Экс-главком ВСУ также подчеркнул, что старается игнорировать всевозможные слухи по поводу его возможного участия в президентских выборах.

«Пока идут боевые действия нам необходимо работать на сохранение страны, а не думать о возможных президентских выборах», — отрезал Залужный.

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Ранее президент России Владимир Путин высказал идею о введении временного управления на Украине под контролем Организации Объединённых Наций. Он предложил обсудить этот вариант с Соединёнными Штатами, европейскими странами и партнёрами РФ. По мнению Путина, такой подход может создать условия для проведения демократических выборов в Киеве.

Мария Любицкая
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