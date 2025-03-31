Залужный сделал заявление об участии в президентских выборах на Украине

Бывший главнокомандующий ВСУ, а также действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался от комментариев по поводу его возможного участия в президентских выборах. Он заявил, что в нынешних реалиях данный вопрос неактуален.

В беседе с агентством «РБК-Украина» он заявил, что сейчас необходимо обращать внимание исключительно на сохранение страны в условиях военного конфликта. Экс-главком ВСУ также подчеркнул, что старается игнорировать всевозможные слухи по поводу его возможного участия в президентских выборах.

«Пока идут боевые действия нам необходимо работать на сохранение страны, а не думать о возможных президентских выборах», — отрезал Залужный.