Залужный сделал заявление об участии в президентских выборах на Украине
Залужный призвал сосредоточиться на обороне Украины, а не на организации выборов
Валерий Залужный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals
Бывший главнокомандующий ВСУ, а также действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался от комментариев по поводу его возможного участия в президентских выборах. Он заявил, что в нынешних реалиях данный вопрос неактуален.
В беседе с агентством «РБК-Украина» он заявил, что сейчас необходимо обращать внимание исключительно на сохранение страны в условиях военного конфликта. Экс-главком ВСУ также подчеркнул, что старается игнорировать всевозможные слухи по поводу его возможного участия в президентских выборах.
«Пока идут боевые действия нам необходимо работать на сохранение страны, а не думать о возможных президентских выборах», — отрезал Залужный.
Ранее президент России Владимир Путин высказал идею о введении временного управления на Украине под контролем Организации Объединённых Наций. Он предложил обсудить этот вариант с Соединёнными Штатами, европейскими странами и партнёрами РФ. По мнению Путина, такой подход может создать условия для проведения демократических выборов в Киеве.