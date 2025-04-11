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Регион
11 апреля, 16:03

На Украине начали готовиться к президентским выборам

Спикер Рады Стефанчук: На Украине началась подготовка к президентским выборам

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что на Украине началась подготовка к президентским выборам, сообщает агентство Reuters. Он отметил, что процесс находится на начальной стадии.

По информации агентства, после завершения конфликта Украине потребуется принять законодательство, которое определит сроки и порядок проведения выборов. Стефанчук добавил, что чиновники, депутаты и эксперты уже занимаются разработкой этих вопросов.

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А ранее Life.ru писал, что в США раскрыли дату выборов президента Украины и «победную» стратегию Владимира Зеленского. Первое подтверждение участия экс-комика в выборах может появиться 5 мая. В то же время в Европе высказывают мнение, что проводить выборы на Украине не имеет смысла, так как украинский народ не проявляет к ним заинтересованности.

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Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Александра Мышляева
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