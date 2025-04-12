Раскольники избили прихожан во время захвата храма на Украине

На Украине раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) провели жёсткий захват храма в Черновицкой области. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

«Николаевский храм в Верхних Становцах захвачен. Захват организован с помощью полиции», — говорится в сообщении.

Ранее в СПЖ сообщали о группе молодых людей, которые разрушили ограждение и проникли на территорию храма. Утверждается, что радикалы во главе с рейдером ПЦУ Романом Грищуком, сломали забор и ворвались в храм. После этого они сломали двери и избили прихожан.

Ранее украинские раскольники показали икону с главой ГУР Кириллом Будановым* и Мазепой. В центре изображён настоятель ПЦУ, над ним стоит архангел с мечом, а ещё выше — Богородица с омофором. Слева же изображены люди в форме УПА**. Справа композиции находится Буданов* и радикалы Евромайдана.