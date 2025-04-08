В одном из храмов Украинской греко-католической церкви во Львове прошёл концерт. Он состоялся сразу после панихиды по боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает телеграм-канал Sputnik со ссылкой на Союз православных журналистов Украины.

В храме во Львове устроили рок-концерт у алтаря после панихиды по военным ВСУ. Видео © Telegram / Радио Sputnik

Стоя у алтаря, музыканты исполняли композиций, некоторые из которых были с неприличным подтекстом. Так, один из участников концерта пел, что родители сломали не мало кроватей, чтобы «нас в Божий мир принёс аист». Мероприятие прошло в рамках открытия года «Львов — Молодёжная столица Европы 2025».

Ранее украинские раскольники показали икону с главой ГУР Кириллом Будановым* и Мазепой. В центре изображён настоятель ПЦУ, над ним стоит архангел с мечом, а ещё выше — Богородица с омофором. Слева же изображены люди в форме УПА**. Справа композиции находится Буданов* и радикалы Евромайдана.