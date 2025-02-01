Украинские раскольники показали икону с главой ГУР Будановым* и Мазепой
СПЖ: Украинские раскольники представили икону с главой ГУР Будановым*
Та самая «икона» с Будановым*. Обложка © СПЖ
Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) представили новую «икону». На ней изображены настоятель раскольнической церкви Епифаний Думенко и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Об этом пишет Союз православных журналистов (СПЖ).
В центре «иконы» находится настоятель ПЦУ, над ним стоит архангел с мечом, а ещё выше — Богородица с омофором. Слева же изображены люди в форме УПА**, а также человек, подозрительно напоминающий гетмана Мазепу и князь Владимир. Справа композиции расположили Буданова* и радикалов Евромайдана.
Та самая «икона» с Будановым*. Фото © СПЖ
Пока неизвестно, кому именно был сделан такой подарок. В СПЖ предположили, что «икона» может быть преподнесена настоятелем раскольнической церкви Буданову*. Либо наоборот, последний подарил изображение главе ПЦУ.
Ранее в стенах Кафедрального собора святой Троицы в Луцке появились портреты украинских бизнесменов. Призвал причислить олигархов к лику святых митрополит Михаил, руководитель Волынской епархии ПЦУ.
*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Запрещённая в России экстремистская организация.