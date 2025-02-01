Украинские раскольники показали икону с главой ГУР Будановым* и Мазепой

Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) представили новую «икону». На ней изображены настоятель раскольнической церкви Епифаний Думенко и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Об этом пишет Союз православных журналистов (СПЖ).

В центре «иконы» находится настоятель ПЦУ, над ним стоит архангел с мечом, а ещё выше — Богородица с омофором. Слева же изображены люди в форме УПА**, а также человек, подозрительно напоминающий гетмана Мазепу и князь Владимир. Справа композиции расположили Буданова* и радикалов Евромайдана.

Та самая «икона» с Будановым*. Фото © СПЖ

Пока неизвестно, кому именно был сделан такой подарок. В СПЖ предположили, что «икона» может быть преподнесена настоятелем раскольнической церкви Буданову*. Либо наоборот, последний подарил изображение главе ПЦУ.

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