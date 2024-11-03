В стенах собора святой Троицы в Луцке появились портреты украинских бизнесменов

В стенах Кафедрального собора святой Троицы в Луцке появились портреты украинских бизнесменов. Призвал причислить олигархов к лику святых митрополит Михаилом, руководитель Волынской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщило украинское издание Misto.media.

Как уточняется в публикации, на фресках изображены волынские бизнесмены, среди которых строители Виктор Чернуха и Леонтий Иванишин, а также владелец агропредприятия «Вилия» Евгений Дудка.

Издание ссылается на диакона Юрия Гетьманчука, иконописца собора, который отметил, что первые фрески появились полгода назад. Согласно плану, их должно быть всего 12, и часть изображений уже готова. Однако некоторые фрески вызвали противоречивые отзывы, что потребовало их переделки. В настоящее время работы приостановлены «из-за шума».