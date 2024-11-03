В стенах собора святой Троицы в Луцке появились портреты украинских бизнесменов
Портрет украинского бизнесмена в соборе святой Троицы. Обложка © misto.media
В стенах Кафедрального собора святой Троицы в Луцке появились портреты украинских бизнесменов. Призвал причислить олигархов к лику святых митрополит Михаилом, руководитель Волынской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщило украинское издание Misto.media.
Как уточняется в публикации, на фресках изображены волынские бизнесмены, среди которых строители Виктор Чернуха и Леонтий Иванишин, а также владелец агропредприятия «Вилия» Евгений Дудка.
Издание ссылается на диакона Юрия Гетьманчука, иконописца собора, который отметил, что первые фрески появились полгода назад. Согласно плану, их должно быть всего 12, и часть изображений уже готова. Однако некоторые фрески вызвали противоречивые отзывы, что потребовало их переделки. В настоящее время работы приостановлены «из-за шума».
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил давать убежище верующим из Украины, которые сейчас подвергаются гонениям в родной стране. По мнению парламентария, Россия вполне могла бы стать этаким «государством-ковчегом», спасающим православных от киевских сатанистов. Напомним, 24 августа на Украине был принят закон, предусматривающий запрет канонической Украинской православной церкви. В ООН выразили обеспокоенность ситуацией и пообещали «проанализировать закон» на предмет нарушения прав человека.