Милонов: Россия может стать «государством-ковчегом» для гонимых «киевскими сатанистами» верующих

Депутат Госдумы предложил давать убежище верующим из Украины, которые сейчас подвергаются гонениям в родной стране. По мнению парламентария, Россия вполне могла бы стать этаким «государством-ковчегом», спасающим православных от киевских сатанистов, пишет kp.ru.

«Я думаю, что верующие Русской православной церкви, верующие православные, в принципе, Украины могут, прежде всего, рассчитывать на спасение на территории России», — заявил с уверенностью Милонов.