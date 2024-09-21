Милонов: Россия может стать «государством-ковчегом» для гонимых «киевскими сатанистами» верующих
Виталий Милонов предложил давать убежище верующим РПЦ из Украины
Депутат Госдумы предложил давать убежище верующим из Украины, которые сейчас подвергаются гонениям в родной стране. По мнению парламентария, Россия вполне могла бы стать этаким «государством-ковчегом», спасающим православных от киевских сатанистов, пишет kp.ru.
«Я думаю, что верующие Русской православной церкви, верующие православные, в принципе, Украины могут, прежде всего, рассчитывать на спасение на территории России», — заявил с уверенностью Милонов.
Он напомнил о законе, предусматривающем запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который 24 августа был принят Владимиром Зеленским. Милонов заявил, что этот закон фактически легализовал гонения православных верующих, которые составляют большой пласт населения страны. Депутат подчеркнул, что Украина изначально была глубоко верующей и православной страной.
Того же мнения придерживается и официальный спикер МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Киев создаёт ложную веру и уничтожает православие. В ООН также выразили обеспокоенность ситуацией и пообещали «проанализировать закон» на предмет нарушения прав человека.
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