«Не можем доверять»: Зеленский в эфире «60 минут» отказался от переговоров с Россией
CBS News: Зеленский высказался против проведения переговоров с Россией
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Владимир Зеленский дал интервью американским журналистам, где высказался против проведения переговоров с Россией. Главарь киевского режима заявил, что Киев «не может доверять Москве».
«Мы не можем доверять России. Дело в том, что мы не можем доверять переговорам с Россией», — сказал он в интервью телеканалу CBS News.
Кроме того, по мнению Зеленского, Соединённые Штаты поступают неправильно, пытаясь сохранить нейтралитет в текущем конфликте. Тем более, что на данный момент в их позиции «преобладают российские нарративы», из-за которых военный конфликт может перерасти в мировую войну, считает бывший юморист.
Зеленский уже не первый раз критикует президента США Дональда Трампа в телевизионных интервью. Интервью киевского главаря вышло в рамках программы «60 минут», с которой у хозяина Овального кабинета давний конфликт и даже суд. После публикации выпуска с Зеленским президент США потребовал лишить программу лицензии.
Ранее в этом же интервью Зеленский заявил, что не знает, каким образом Украина планирует возвращать утраченные территории. Однако выразил уверенность, что это обязательно случится в будущем. Тем временем наши парни освободили ещё один населённый пункт в ДНР.