Владимир Зеленский дал интервью американским журналистам, где высказался против проведения переговоров с Россией. Главарь киевского режима заявил, что Киев «не может доверять Москве».

«Мы не можем доверять России. Дело в том, что мы не можем доверять переговорам с Россией», — сказал он в интервью телеканалу CBS News.

Кроме того, по мнению Зеленского, Соединённые Штаты поступают неправильно, пытаясь сохранить нейтралитет в текущем конфликте. Тем более, что на данный момент в их позиции «преобладают российские нарративы», из-за которых военный конфликт может перерасти в мировую войну, считает бывший юморист.