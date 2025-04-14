Зеленский признал, что не знает, как вернуть потерянные территории
Зеленский: Не могу сказать, как и когда мы вернём утраченные территории
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Владимир Зеленский заявил, что не может с уверенностью обозначить пути или сроки возвращения территорий, находящихся под контролем России. Но, по мнению главаря киевского режима, представление о справедливом мире для него включает в себя сохранение государственной целостности и политической самостоятельности страны.
«Не потерять наш суверенитет или нашу независимость... Мы вернём их [территории] обратно. Когда или как, я не могу сказать», — передаёт РИА «Новости» ответ Зеленского на вопрос о значении справедливого мира.
А ранее конгрессвумен-украинка в США призвала Зеленского отказаться от притязаний на территории и признать их закрепление за Россией. По её словам, Киев рискует потерять ещё больше территорий и отказ от компромисса лишь осложняет ситуацию для Украины.