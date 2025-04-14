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14 апреля, 04:55

Зеленский признал, что не знает, как вернуть потерянные территории

Зеленский: Не могу сказать, как и когда мы вернём утраченные территории

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский заявил, что не может с уверенностью обозначить пути или сроки возвращения территорий, находящихся под контролем России. Но, по мнению главаря киевского режима, представление о справедливом мире для него включает в себя сохранение государственной целостности и политической самостоятельности страны.

«Не потерять наш суверенитет или нашу независимость... Мы вернём их [территории] обратно. Когда или как, я не могу сказать», — передаёт РИА «Новости» ответ Зеленского на вопрос о значении справедливого мира.

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А ранее конгрессвумен-украинка в США призвала Зеленского отказаться от притязаний на территории и признать их закрепление за Россией. По её словам, Киев рискует потерять ещё больше территорий и отказ от компромисса лишь осложняет ситуацию для Украины.

Тимур Хингеев
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