Зеленский признал, что не знает, как вернуть потерянные территории

Владимир Зеленский заявил, что не может с уверенностью обозначить пути или сроки возвращения территорий, находящихся под контролем России. Но, по мнению главаря киевского режима, представление о справедливом мире для него включает в себя сохранение государственной целостности и политической самостоятельности страны.

«Не потерять наш суверенитет или нашу независимость... Мы вернём их [территории] обратно. Когда или как, я не могу сказать», — передаёт РИА «Новости» ответ Зеленского на вопрос о значении справедливого мира.