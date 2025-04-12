Министр иностранных дел Сергей Лавров, рассуждая об урегулировании украинского конфликта, отметил, что Россия — это про народ, а не про территории. Об этом глава МИД РФ заявил на Антальском дипломатическом форуме.

«Что касается территорий, я хочу отметить очень важный момент, что для нас это всё не про территории. Для нас это всё про народ, который живёт на этих землях, чьи предки столетиями жили там и кто основал такие города, как Одесса , кто строил заводы, дороги, порты», — сказал Лавров.

По его словам, местные жители из-за поворота в истории стали частью Украины, а не России. Министр добавил, что «это считалось консолидирующим фактором для нейтрализации радикалов, которые жили в западной части Украины, когда она присоединилась к СССР после войны».