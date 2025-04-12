Лавров об урегулировании конфликта: Россия — не про территории, а про народ
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел Сергей Лавров, рассуждая об урегулировании украинского конфликта, отметил, что Россия — это про народ, а не про территории. Об этом глава МИД РФ заявил на Антальском дипломатическом форуме.
«Что касается территорий, я хочу отметить очень важный момент, что для нас это всё не про территории. Для нас это всё про народ, который живёт на этих землях, чьи предки столетиями жили там и кто основал такие города, как Одесса , кто строил заводы, дороги, порты», — сказал Лавров.
По его словам, местные жители из-за поворота в истории стали частью Украины, а не России. Министр добавил, что «это считалось консолидирующим фактором для нейтрализации радикалов, которые жили в западной части Украины, когда она присоединилась к СССР после войны».
Напомним, что 12 апреля проходит сессия с участием Лаврова, которая вызвала ажиотаж на форуме в Анталье. В зале не осталось свободных стульев, и даже стоящие зрители заполнили все доступные места. Охрана прекратила впускать публику, включая представителей прессы и других посетителей форума. Министр с улыбкой поддержал определение его как «рок-звезды» дипломатии, заметив, что не считает такую характеристику чем-то зазорным.