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Регион
12 апреля, 12:58

Лавров об урегулировании конфликта: Россия — не про территории, а про народ

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел Сергей Лавров, рассуждая об урегулировании украинского конфликта, отметил, что Россия — это про народ, а не про территории. Об этом глава МИД РФ заявил на Антальском дипломатическом форуме.

«Что касается территорий, я хочу отметить очень важный момент, что для нас это всё не про территории. Для нас это всё про народ, который живёт на этих землях, чьи предки столетиями жили там и кто основал такие города, как Одесса , кто строил заводы, дороги, порты», — сказал Лавров.

По его словам, местные жители из-за поворота в истории стали частью Украины, а не России. Министр добавил, что «это считалось консолидирующим фактором для нейтрализации радикалов, которые жили в западной части Украины, когда она присоединилась к СССР после войны».

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Напомним, что 12 апреля проходит сессия с участием Лаврова, которая вызвала ажиотаж на форуме в Анталье. В зале не осталось свободных стульев, и даже стоящие зрители заполнили все доступные места. Охрана прекратила впускать публику, включая представителей прессы и других посетителей форума. Министр с улыбкой поддержал определение его как «рок-звезды» дипломатии, заметив, что не считает такую характеристику чем-то зазорным.

Алена Пенчугина
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