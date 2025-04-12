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12 апреля, 12:25

Лавров назвал глупой политику администрации Байдена с попыткой изоляции РФ

Лавров: Политика администрации Байдена с попыткой изоляции РФ является глупой

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Попытки изолировать Россию, которые неоднократно предпринимала предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом, оказались «глупыми». Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Администрация Байдена решила, что Россия должна извлечь урок. И этот урок, это наказание, будет заключаться в изоляции. Глупо, если выражаться очень мягко», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на Антальском дипломатическом форуме.

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Напомним, 11 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Анталью с целью участия в дипломатическом форуме. Перед этим он провёл встречу с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Форум завершится 13 апреля.

Мария Любицкая
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