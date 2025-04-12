Лавров назвал глупой политику администрации Байдена с попыткой изоляции РФ

Попытки изолировать Россию, которые неоднократно предпринимала предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом, оказались «глупыми». Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Администрация Байдена решила, что Россия должна извлечь урок. И этот урок, это наказание, будет заключаться в изоляции. Глупо, если выражаться очень мягко», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на Антальском дипломатическом форуме.