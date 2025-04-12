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12 апреля, 10:46

Лавров встретился с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом

Сергей Лавров и Хакан Фидан. Фото © Telegram/ Мария Захарова

Сергей Лавров и Хакан Фидан. Фото © Telegram/ Мария Захарова

На полях Антальского дипломатического форума началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Министры обменялись рукопожатиями перед началом диалога. Фотографию публикует в своём телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лавров участвует в Анталье в дипломатическом форуме. Кроме того, у него запланированы выступления и двусторонние встречи. Форум начался 11 апреля и завершится 13 апреля. Он проходит в конгресс-центре NEST.

На форуме Лавров уже встретился с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто. Российский министр заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро приедет в Москву на 9 Мая и посетит парад в честь празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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Полина Никифорова
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