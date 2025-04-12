Лавров встретился с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом

На полях Антальского дипломатического форума началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Министры обменялись рукопожатиями перед началом диалога. Фотографию публикует в своём телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лавров участвует в Анталье в дипломатическом форуме. Кроме того, у него запланированы выступления и двусторонние встречи. Форум начался 11 апреля и завершится 13 апреля. Он проходит в конгресс-центре NEST.