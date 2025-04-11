Лавров: В администрации Трампа видят ненависть Зеленского к русским

В администрации президента США Дональда Трампа осознают, что Владимир Зеленский ненавидит всех русских людей. Об этом сообщил глава дипломатии России Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД стран — участниц СНГ, напомнив заявления, которые сделал киевский лидер в одном из своих интервью.

«На вопрос, лично ли к [президенту России Владимиру] Путину, он сказал: «Нет, ко всем русским. Я их всех ненавижу <...> Такое понимание тоже есть у администрации Дональда Трампа», — отметил Лавров.