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11 апреля, 14:59

Лавров: В администрации Трампа видят ненависть Зеленского к русским

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

В администрации президента США Дональда Трампа осознают, что Владимир Зеленский ненавидит всех русских людей. Об этом сообщил глава дипломатии России Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД стран — участниц СНГ, напомнив заявления, которые сделал киевский лидер в одном из своих интервью.

«На вопрос, лично ли к [президенту России Владимиру] Путину, он сказал: «Нет, ко всем русским. Я их всех ненавижу <...> Такое понимание тоже есть у администрации Дональда Трампа», — отметил Лавров.

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В ходе общения с журналистами Сергей Лавров также заявил, что о возвращении Украины к границам 1991 года не может быть и речи, учитывая отношение Владимира Зеленского к населению новых регионов России. Глава дипломатии РФ добавил, что такого же мнения придерживаются в Вашингтоне, о чём неоднократно публично говорилось.

Юрий Лысенко
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