Лавров о стремлении Украины к границам 1991 года: Ни за что и никогда
Сергей Лавров. Фото © Life.ru
Возвращение Украины к границам 1991 года невозможно, и в Вашингтоне это понимают. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.
«Возвращение к границам 1991 года, как того по-прежнему требует Зеленский, невозможно хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых Зеленский считает «существами». Он не раз об этом говорил ещё до начала специальной военной операции… Ну и разве такому человеку даже гипотетически можно подумать, чтобы отдать этих людей? Да ни за что и никогда», — цитирует Лаврова РИА «Новости».
По словам министра, в администрации Дональда Трампа это понимают и не раз публично заявляли, что Киеву придётся смириться и с территориальным вопросом.
При этом ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина имела все шансы остаться в границах 1991 года, уступив лишь Крым и часть Донбасса. По словам министра, киевским властям для этого следовало поддерживать диалог с Россией, а не огрызаться на неё. Тем временем в Раде признали, что у Киева нет шансов вернуться к границам 1991 года с помощью военной силы.