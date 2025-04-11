Лавров о стремлении Украины к границам 1991 года: Ни за что и никогда

«Возвращение к границам 1991 года, как того по-прежнему требует Зеленский, невозможно хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых Зеленский считает «существами». Он не раз об этом говорил ещё до начала специальной военной операции… Ну и разве такому человеку даже гипотетически можно подумать, чтобы отдать этих людей? Да ни за что и никогда», — цитирует Лаврова РИА «Новости».