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19 января, 21:32

Россия не уйдёт: Чиновники Байдена и Трампа призвали Киев забыть о границах 1991 года

NYT: В США осознают, что РФ не покинет занятые территории после сделки с Киевом

Американские чиновники из администраций и действующего, и избранного президентов США полностью осознают, что Россия сохранит контроль над всеми освобождёнными территориями Украины после урегулирования конфликта. Об этом сообщает издание New York Times.

«Большинство чиновников Байдена и Трампа признают <…>, что Россия, скорее всего, сохранит свои войска. Примерно на 20% Украины», — рассказали в NYT.

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Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц охарактеризовал вероятность вытеснения РФ с освобождённых территорий как «нереальную». После пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления Москва будет рассматривать только после вступления республиканца в должность. Тем временем американские СМИ сообщили, что Киев начал постепенно отказываться от своих планов по возвращению в границы 1991 года.

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Shutterstock / FOTODOM / Framalicious

Анатолий Цейко
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