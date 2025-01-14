В США заявили об отказе Киева от плана по возвращению утраченных территорий

Руководство Украины приняло решение отказаться от идеи о возвращении утраченных территорий на неопределённый срок. Об этом сообщили обозреватели американского телеканала CNN. По их данным, в Киеве сейчас внимательно следят за сигналами, поступающими из Москвы и Вашингтона.