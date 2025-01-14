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Регион
14 января, 09:06

В США заявили об отказе Киева от плана по возвращению утраченных территорий

CNN: Киев решил отказаться от возвращения потерянных территорий на некоторый срок

Руководство Украины приняло решение отказаться от идеи о возвращении утраченных территорий на неопределённый срок. Об этом сообщили обозреватели американского телеканала CNN. По их данным, в Киеве сейчас внимательно следят за сигналами, поступающими из Москвы и Вашингтона.

«Любые планы по возвращению территорий, подконтрольных РФ, отложены на неопределённый срок», — сказано в материале.

Авторы материала отмечают, что ВС РФ продолжают ежедневно продвигаться вперёд на территории ДНР. При этом подразделения украинских сил существенно уступают по численности в регионе.

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Ранее Владимир Зеленский выразил намерение получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с РФ к 2025 году. Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что любое соглашение о прекращении конфликта должно учитывать право Киева на территориальные решения и включать гарантии безопасности для предотвращения возобновления боевых действий. В свою очередь, в Кремле отметили, что гарантии безопасности для РФ являются ключевым аспектом урегулирования ситуации в Украине.

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Наталья Демьянова
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