В США заявили об отказе Киева от плана по возвращению утраченных территорий
CNN: Киев решил отказаться от возвращения потерянных территорий на некоторый срок
Руководство Украины приняло решение отказаться от идеи о возвращении утраченных территорий на неопределённый срок. Об этом сообщили обозреватели американского телеканала CNN. По их данным, в Киеве сейчас внимательно следят за сигналами, поступающими из Москвы и Вашингтона.
«Любые планы по возвращению территорий, подконтрольных РФ, отложены на неопределённый срок», — сказано в материале.
Авторы материала отмечают, что ВС РФ продолжают ежедневно продвигаться вперёд на территории ДНР. При этом подразделения украинских сил существенно уступают по численности в регионе.
Ранее Владимир Зеленский выразил намерение получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с РФ к 2025 году. Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что любое соглашение о прекращении конфликта должно учитывать право Киева на территориальные решения и включать гарантии безопасности для предотвращения возобновления боевых действий. В свою очередь, в Кремле отметили, что гарантии безопасности для РФ являются ключевым аспектом урегулирования ситуации в Украине.
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