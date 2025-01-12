В Белом доме назвали обязательное условие мирного соглашения по Украине

Киев в случае заключения договорённостей по урегулированию конфликта должен получить гарантии безопасности со стороны Запада. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

«Хорошая сделка включает в себя то, что Украина сама принимает решения о своей территории, своём народе и своей свободе, а не позволяет другим, включая Соединённые Штаты, навязывать эти решения», — указал представитель Белого дома.

Салливан дополнил, что при заключении договорённостей по Украине конфликт не должен возобновиться через пару месяцев. По его словам, для этого Запад обязан предоставить Незалежной определённые меры безопасности.