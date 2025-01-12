В Белом доме назвали обязательное условие мирного соглашения по Украине
Салливан заявил, что Украина должна получить гарантии безопасности от Запада
Киев в случае заключения договорённостей по урегулированию конфликта должен получить гарантии безопасности со стороны Запада. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.
«Хорошая сделка включает в себя то, что Украина сама принимает решения о своей территории, своём народе и своей свободе, а не позволяет другим, включая Соединённые Штаты, навязывать эти решения», — указал представитель Белого дома.
Салливан дополнил, что при заключении договорённостей по Украине конфликт не должен возобновиться через пару месяцев. По его словам, для этого Запад обязан предоставить Незалежной определённые меры безопасности.
Напомним, ранее в офисе Владимира Зеленского заявили, что Украина готова к переговорам с Россией, но на определённых условиях. Киев намерен требовать «справедливых условий в соответствии с международным правом». Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк позднее отверг мирные переговоры с РФ. По его словам, США должны предоставить Украине гарантии безопасности.
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