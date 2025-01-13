Песков не видит предпосылок для переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос гарантий безопасности является ключевым элементом в урегулировании ситуации в Украине. При этом он отметил, что в настоящее время отсутствуют условия для возобновления переговоров из-за позиции Киева.

Представитель Кремля подчеркнул, что гарантии безопасности были важны еще до начала специальной военной операции и остаются актуальными. Песков добавил, что на данный момент не существует предпосылок для возобновления переговоров, так как украинская сторона отказывается от этого, и поэтому говорить об этом сейчас было бы преждевременно.