Песков не видит предпосылок для переговоров с Украиной
Песков: Тема гарантий безопасности остаётся частью украинского урегулирования
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос гарантий безопасности является ключевым элементом в урегулировании ситуации в Украине. При этом он отметил, что в настоящее время отсутствуют условия для возобновления переговоров из-за позиции Киева.
Представитель Кремля подчеркнул, что гарантии безопасности были важны еще до начала специальной военной операции и остаются актуальными. Песков добавил, что на данный момент не существует предпосылок для возобновления переговоров, так как украинская сторона отказывается от этого, и поэтому говорить об этом сейчас было бы преждевременно.
Напомним, что ранее в офисе Владимира Зеленского заявили о готовности Украины вести переговоры с Россией, но при определённых условиях. Киев настаивает на «справедливых условиях, соответствующих международному праву». Позже советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк опроверг возможность мирных переговоров с РФ, отметив, что США должны предоставить Украине гарантии безопасности.