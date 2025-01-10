Раскрыты детали военной стратегии Украины в 2025 году

Министр обороны Украины Рустем Умеров представил военный план Киева на 2025 год. Об этом сообщил официальный Telegram-канал военного ведомства.

По его словам, ключевыми приоритетами для Украины в наступающем году станут стабилизация линии фронта и укрепление обороноспособности страны. Умеров также подчеркнул важность усиления защиты воздушного пространства и морских путей.

В качестве последнего пункта министр отметил необходимость асимметричного ответа на действия России, направленного на достижение преимущества через масштаб. Однако подробности этого аспекта не были раскрыты.