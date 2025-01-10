Раскрыты детали военной стратегии Украины в 2025 году
Глава Минобороны Украины Умеров представил военный план Киева на 2025 год
Министр обороны Украины Рустем Умеров представил военный план Киева на 2025 год. Об этом сообщил официальный Telegram-канал военного ведомства.
По его словам, ключевыми приоритетами для Украины в наступающем году станут стабилизация линии фронта и укрепление обороноспособности страны. Умеров также подчеркнул важность усиления защиты воздушного пространства и морских путей.
В качестве последнего пункта министр отметил необходимость асимметричного ответа на действия России, направленного на достижение преимущества через масштаб. Однако подробности этого аспекта не были раскрыты.
Ранее СМИ узнали о планах Дональда Трампа принудить Украину к миру без гарантий безопасности. Более того, республиканец в рамках усилий по урегулированию украинского конфликта может пригласить президента России Владимира Путина в свою резиденцию в Мар-а-Лаго «на ужин в честь Дня благодарения». По мнению источников FT, может состояться крупная сделка между США, РФ и Китаем, по условиям которой Вашингтон якобы уступит ряд сфер влияния.