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10 января, 08:23

Раскрыты детали военной стратегии Украины в 2025 году

Глава Минобороны Украины Умеров представил военный план Киева на 2025 год

Фото © Telegram / Міністерство оборони України

Фото © Telegram / Міністерство оборони України

Министр обороны Украины Рустем Умеров представил военный план Киева на 2025 год. Об этом сообщил официальный Telegram-канал военного ведомства.

По его словам, ключевыми приоритетами для Украины в наступающем году станут стабилизация линии фронта и укрепление обороноспособности страны. Умеров также подчеркнул важность усиления защиты воздушного пространства и морских путей.

В качестве последнего пункта министр отметил необходимость асимметричного ответа на действия России, направленного на достижение преимущества через масштаб. Однако подробности этого аспекта не были раскрыты.

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Марина Фещенко
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