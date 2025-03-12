Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу заявил, что Украина могла бы сохранить границы 1991 года, но без Крыма и частично Донбасса, если бы не огрызалась. По словам министра, следовало всего лишь соблюсти Минские соглашения.

Лавров отметил, что украинским властям следовало общаться и работать с РФ, чтобы сохранить страну в границах 1991 года, за исключением Крыма и части Донбасса. Для этого Киеву требовалось лишь соблюдать Минские договорённости.

«Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается», — отметил Лавров.

Европа и Великобритания хотели бы, чтобы боевые действия на Украине не заканчивались, поэтому им надо повышать ставки. Не исключены и провокации, которые могут заставить Вашингтон проявить агрессию в сторону РФ.

В ЕС, не покладая рук, работает над ремилитаризацией Европы глава ЕК «фюрер Урсула», как её назвал Лавров, фон дер Ляйен. Блок готов потратить на это немыслимое количество денег. Многие уверены, что так она хочет отвлечь внимание общества от сотен миллиардов, которые без надлежащего аудита были потрачены в период борьбы с COVID-19 и на помощь Украине, подчеркнул глава МИД РФ.

Геополитические интересы России и США никогда не станут общими, они не совпадут даже на 50%. Положительным моментом в отношениях с Вашингтоном является то, что он стремится вновь начать диалог с Москвой о стратегической стабильности. Лавров добавил, что ядерные державы должны уметь адекватно общаться, а не гавкать друг на друга.