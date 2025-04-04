У Украины нет шансов вернуться к границам 1991 года с помощью военной силы. Об этом сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в беседе с эстонской телерадиокомпанией ERR.

По его словам, на данный момент Киев с помощью грубой силы никак не сможет вернуть территории, которыми Украина обладала в далёком 1991 году. «План победы» Владимира Зеленского, по его словам, на бумаге смотрится весьма привлекательно для украинцев, но ещё в 2022 году было очевидно, что от реальности эта стратегия совершенно оторвана.

«План победы», озвученный в своё время Зеленским, красиво выглядит на бумаге. Ещё в 2022 году было понятно, что этот план будет крайне трудно воплотить в реальность. Сегодня мы понимаем, что военным путём это сделать невозможно», — отметил Разумков.

На фронте инициативой продолжают владеть ВС РФ, а ВСУ только пятятся назад. Наиболее рациональным для Украины видится вариант с остановкой конфликта, считает нардеп.

«Но это должна быть долгосрочная остановка, то, что называют окончанием войны», — подчеркнул он.

Вопрос заключается в том, как начертить линию, которую никто из сторон не будет в дальнейшем преступать, и какой формат остановки боевых действий будет приемлемым, заявил украинский парламентарий.

Разумков добавил, что у него нет представления о том, как можно признавать занятые ВС РФ территории частью России, поскольку законы не позволяют ничего подобного. Кроме того, крайне маловероятно, что кто-то из политиков на Украине отважится нести бремя того, кто отдал РФ украинские земли. Однако на данный момент времени Киев просто не способен отвоевать их.