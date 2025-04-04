«Это невозможно»: В Раде признали нереалистичным возвращение Украины к границам 1991 года
Нардеп Разумков: Киев не способен вернуть утраченные территории военным путём
Здание Верховной рады в Киеве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij
У Украины нет шансов вернуться к границам 1991 года с помощью военной силы. Об этом сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в беседе с эстонской телерадиокомпанией ERR.
По его словам, на данный момент Киев с помощью грубой силы никак не сможет вернуть территории, которыми Украина обладала в далёком 1991 году. «План победы» Владимира Зеленского, по его словам, на бумаге смотрится весьма привлекательно для украинцев, но ещё в 2022 году было очевидно, что от реальности эта стратегия совершенно оторвана.
«План победы», озвученный в своё время Зеленским, красиво выглядит на бумаге. Ещё в 2022 году было понятно, что этот план будет крайне трудно воплотить в реальность. Сегодня мы понимаем, что военным путём это сделать невозможно», — отметил Разумков.
На фронте инициативой продолжают владеть ВС РФ, а ВСУ только пятятся назад. Наиболее рациональным для Украины видится вариант с остановкой конфликта, считает нардеп.
«Но это должна быть долгосрочная остановка, то, что называют окончанием войны», — подчеркнул он.
Вопрос заключается в том, как начертить линию, которую никто из сторон не будет в дальнейшем преступать, и какой формат остановки боевых действий будет приемлемым, заявил украинский парламентарий.
Разумков добавил, что у него нет представления о том, как можно признавать занятые ВС РФ территории частью России, поскольку законы не позволяют ничего подобного. Кроме того, крайне маловероятно, что кто-то из политиков на Украине отважится нести бремя того, кто отдал РФ украинские земли. Однако на данный момент времени Киев просто не способен отвоевать их.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина имела все шансы остаться в границах 1991 года, уступив лишь Крым и часть Донбасса. По словам министра, киевским властям для этого следовало поддерживать диалог с Россией, а не огрызаться на неё.