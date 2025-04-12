Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 10:17

Лавров анонсировал визит ещё одного иностранного лидера в Москву на Парад Победы

Лавров: Президент Венесуэлы Мадуро приедет в Москву на Парад Победы

Николас Мадуро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Николас Мадуро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приедет в Москву на 9 Мая и посетит парад в честь празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы готовимся к визиту президента Мадуро. Мы будем признательны, если он будет с нами в День победы», — сказал министр на встрече в Анталье с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто.

Премьер Словакии Фицо 9 мая приедет на парад Победы с большой делегацией
Премьер Словакии Фицо 9 мая приедет на парад Победы с большой делегацией

Ранее стало известно, что в Москву на 9 Мая может приехать и президент США Дональд Трамп. Он также может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Данную информацию официально ни в Кремле, ни в Белом доме ещё не комментировали.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Николас Мадуро
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar