Лавров анонсировал визит ещё одного иностранного лидера в Москву на Парад Победы
Лавров: Президент Венесуэлы Мадуро приедет в Москву на Парад Победы
Николас Мадуро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL
Президент Венесуэлы Николас Мадуро приедет в Москву на 9 Мая и посетит парад в честь празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы готовимся к визиту президента Мадуро. Мы будем признательны, если он будет с нами в День победы», — сказал министр на встрече в Анталье с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто.
Ранее стало известно, что в Москву на 9 Мая может приехать и президент США Дональд Трамп. Он также может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Данную информацию официально ни в Кремле, ни в Белом доме ещё не комментировали.