Лавров анонсировал визит ещё одного иностранного лидера в Москву на Парад Победы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приедет в Москву на 9 Мая и посетит парад в честь празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы готовимся к визиту президента Мадуро. Мы будем признательны, если он будет с нами в День победы», — сказал министр на встрече в Анталье с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто.