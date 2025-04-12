«Рок-звезда дипломатии»: Выступление Лаврова на форуме в Анталье вызвало небывалый ажиотаж

Сессия с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Анталийском форуме в Турции вызвала большой интерес и собрала полный зал международных гостей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Модератор встречи, приветствуя Лаврова, назвал его «рок-звездой дипломатии». Сессия с участием российского министра на форуме стала второй по популярности после выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Желающие послушать выступление российского министра начали собираться в выделенном зале конгресс-центра ещё за 30 минут до начала запланированной на 13:30 пресс-конференции, в то время как Лавров проводил двусторонние встречи. К 13:40 в зале не осталось свободных стульев, и даже стоящие зрители заполнили все доступные места. Охрана прекратила впускать публику, включая представителей прессы и других посетителей форума.

Анталийский дипломатический форум проходит ежегодно по инициативе президента Турции и в этом году проходит под девизом «Восстановление дипломатии в раздробленном мире».