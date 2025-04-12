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12 апреля, 12:16
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«Рок-звезда дипломатии»: Выступление Лаврова на форуме в Анталье вызвало небывалый ажиотаж

РИАН: Сессия с участием Лаврова вызвала ажиотаж на форуме в Анталье

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сессия с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Анталийском форуме в Турции вызвала большой интерес и собрала полный зал международных гостей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Модератор встречи, приветствуя Лаврова, назвал его «рок-звездой дипломатии». Сессия с участием российского министра на форуме стала второй по популярности после выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Желающие послушать выступление российского министра начали собираться в выделенном зале конгресс-центра ещё за 30 минут до начала запланированной на 13:30 пресс-конференции, в то время как Лавров проводил двусторонние встречи. К 13:40 в зале не осталось свободных стульев, и даже стоящие зрители заполнили все доступные места. Охрана прекратила впускать публику, включая представителей прессы и других посетителей форума.

Анталийский дипломатический форум проходит ежегодно по инициативе президента Турции и в этом году проходит под девизом «Восстановление дипломатии в раздробленном мире».

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Напомним, 11 апреля Сергей Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме. Ранее сегодня он встретился с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Кроме того, у Лаврова запланированы выступления и двусторонние встречи. Форум завершится 13 апреля.

Наталья Демьянова
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