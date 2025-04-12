Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что все усилия евро-атлантического сообщества сосредоточены на подготовке к новой войне, при этом Германия, Франция и Британия находятся во главе этого процесса. Выступая на Антальском дипломатическом форуме, он подчеркнул, что такая ситуация вызывает серьёзные опасения и требует внимания со стороны международного сообщества.

«Все усилия этого евро-атлантического сообщества сконцентрированы на подготовке к новой войне. И Германия вместе с Францией и Великобританией во главе этого», — сказал Лавров.