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Регион
12 апреля, 11:39

Лавров рассказал, как на Западе готовятся к «новой войне»

Лавров: Евро-атлантическое сообщество сегодня готовится к новой войне

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что все усилия евро-атлантического сообщества сосредоточены на подготовке к новой войне, при этом Германия, Франция и Британия находятся во главе этого процесса. Выступая на Антальском дипломатическом форуме, он подчеркнул, что такая ситуация вызывает серьёзные опасения и требует внимания со стороны международного сообщества.

«Все усилия этого евро-атлантического сообщества сконцентрированы на подготовке к новой войне. И Германия вместе с Францией и Великобританией во главе этого», — сказал Лавров.

Напомним, 11 апреля Сергей Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме. Ранее сегодня он встретился с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Кроме того, у Лаврова запланированы выступления и двусторонние встречи. Форум завершится 13 апреля.

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