Лавров рассказал, как на Западе готовятся к «новой войне»
Лавров: Евро-атлантическое сообщество сегодня готовится к новой войне
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что все усилия евро-атлантического сообщества сосредоточены на подготовке к новой войне, при этом Германия, Франция и Британия находятся во главе этого процесса. Выступая на Антальском дипломатическом форуме, он подчеркнул, что такая ситуация вызывает серьёзные опасения и требует внимания со стороны международного сообщества.
«Все усилия этого евро-атлантического сообщества сконцентрированы на подготовке к новой войне. И Германия вместе с Францией и Великобританией во главе этого», — сказал Лавров.
Напомним, 11 апреля Сергей Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме. Ранее сегодня он встретился с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Кроме того, у Лаврова запланированы выступления и двусторонние встречи. Форум завершится 13 апреля.