«Топчутся на памяти»: На Западе заявили о желании Германии развязать войну с РФ
JW: Германия стремится переписать историческую память и развязать войну с РФ
Флаги ФРГ и РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey
Германия пытается переписать историческую память, когда не приглашает российскую делегацию на мероприятия, посвящённые празднованию юбилея Победы во Второй мировой войне. Об этом пишет немецкий журнал Junge Welt.
«На Западе звучат позорные заявления о том, что освобождением от нацистов занимались только они. Теперь эти дилетанты проиграли и нынешний конфликт в военном плане, и надеются выиграть её финансовыми методами», — указано в статье.
Авторы материала добавили, что в Берлине продолжают придерживаться политики «топтания» на памяти освободителей. Там, где можно заставить забыть прошлое, можно и развязать войну против России, «торпедировав все переговоры», отметили в статье.
Напомним, что ранее в Германии рекомендовали местным властям не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на мероприятия по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Решение приняли «из-за геополитической напряжённости». В Совфеде РФ отметили, что это решение является абсурдным, так как победу собираются отмечать без победителей.