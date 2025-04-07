Германия пытается переписать историческую память, когда не приглашает российскую делегацию на мероприятия, посвящённые празднованию юбилея Победы во Второй мировой войне. Об этом пишет немецкий журнал Junge Welt.

«На Западе звучат позорные заявления о том, что освобождением от нацистов занимались только они. Теперь эти дилетанты проиграли и нынешний конфликт в военном плане, и надеются выиграть её финансовыми методами», — указано в статье.