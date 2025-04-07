В Германии напомнили, чем чревато развязывание войны против России
Писатель Клекнер: Война Германии и России приведёт к ядерной катастрофе
Парламент Германии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / limpicture64
Подстрекание Германии к войне против России чревато ядерной катастрофой. Об этом заявил газете Berliner Zeitung писатель и медиаэксперт Маркус Клекнер.
Клекнер уточнил, что позиция, которую занял депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер может быть расценена, как попытка подстрекательства.
«Он сказал: «Война должна быть перенесена в Россию». Что произойдёт, если начать «войну» с ядерной державой? Именно!» — заявил автор.
Он также назвал абсурдом заявления европейских политиков об угрозе «нападения» со стороны России. По мнению писателя, РФ не станет применять ядерное оружие против НАТО, ведь при таком раскладе избежать ядерной войны не получится.
А ранее Life.ru сообщал, что ЕС призвал определить дату окончания переговоров по Украине. По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, европейцы не могут вечно ждать. Однако в Кремле отметили, что Евросоюз не желает мира на территории Незалежной, так как отказывается снимать санкции с России.