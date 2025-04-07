Подстрекание Германии к войне против России чревато ядерной катастрофой. Об этом заявил газете Berliner Zeitung писатель и медиаэксперт Маркус Клекнер.

Клекнер уточнил, что позиция, которую занял депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер может быть расценена, как попытка подстрекательства.

«Он сказал: «Война должна быть перенесена в Россию». Что произойдёт, если начать «войну» с ядерной державой? Именно!» — заявил автор.