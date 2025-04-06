Евросоюз (ЕС) пытается сделать всё возможное, чтобы помешать процессу по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил немецкий обозреватель Фабиан Шайдлер в статье для газеты Berliner Zeitung.

«Как раз в тот момент, когда начались переговоры о прекращении огня и разрядка между Вашингтоном и Москвой становится очевидной, ЕС чинит препятствия мирному процессу везде, где только может», — указано в материале.

Все пустые заявления представителей элиты ЕС о том, что Незалежная должна победить в этом конфликте, только обостряют обстановку и делают ситуацию тупиковой, объяснил обозреватель. По его словам, эта позиция не только ухудшает ситуацию для Киева, но и дискредитирует сам ЕС.

Также в статье назвали нереалистичным утверждение о том, что Украина способна победить в конфликте. Тем не менее европейские политики до сих пор отказываются признать данный факт. Шайдлер добавил, что члены ЕС только не предпринимают дипломатических инициатив и не выдвигают реалистичных предложений, но и срывают текущие переговоры.