«Не можем вечно ждать»: ЕС призвал определить дату окончания переговоров по Украине

Министры иностранных дел стран Евросоюза призвали определить дату окончания переговоров о прекращении огня на Украине. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский после встречи с европейскими коллегами в Мадриде.

«Собравшиеся здесь политики считают, что должна быть какая-то дата, до которой мы проводим переговоры с Россией о прекращении огня. РФ уже получила определённые обещания с американской стороны. Украина приняла предложения прекращения огня без условий. Мы не можем вечно ждать», — сказал он в разговоре с журналистами.