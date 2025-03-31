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31 марта, 16:28

«Не можем вечно ждать»: ЕС призвал определить дату окончания переговоров по Украине

Сикорский: Евросоюз призвал определить дату завершения переговоров по Украине

Министры иностранных дел стран Евросоюза призвали определить дату окончания переговоров о прекращении огня на Украине. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский после встречи с европейскими коллегами в Мадриде.

«Собравшиеся здесь политики считают, что должна быть какая-то дата, до которой мы проводим переговоры с Россией о прекращении огня. РФ уже получила определённые обещания с американской стороны. Украина приняла предложения прекращения огня без условий. Мы не можем вечно ждать», — сказал он в разговоре с журналистами.

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Ранее президент Финляндии Александер Стубб посоветовал Дональду Трампу установить «крайний срок» для перемирия на Украине. Он предложил 20 апреля в качестве подходящей даты. По его словам, это день празднования Пасхи. Кроме того, в этот день будет ровно три месяца с тех пор, как новый хозяин Белого дома официально вступил в должность.

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Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Алена Пенчугина
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