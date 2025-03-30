Стубб посоветовал Трампу установить «крайний срок» для перемирия на Украине

Глава Финляндии Александер Стубб сообщил, что предложил американскому президенту Дональду Трампу 20 апреля в качестве подходящей даты для остановки огня на Украине. Его слова приводит Reuters.

«20 апреля было бы хорошим временем для полного прекращения огня без каких-либо условий», — заявил финский лидер.

Стубб объяснил, почему предложил именно такой срок. Во-первых, это день празднования Пасхи, а во-вторых, 20 апреля будет ровно три месяца с тех пор, как новый хозяин Белого дома официально вступил в должность.