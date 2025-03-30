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30 марта, 16:37

Стубб посоветовал Трампу установить «крайний срок» для перемирия на Украине

Стубб предложил Трампу 20 апреля в качестве даты для прекращения огня на Украине

Глава Финляндии Александер Стубб сообщил, что предложил американскому президенту Дональду Трампу 20 апреля в качестве подходящей даты для остановки огня на Украине. Его слова приводит Reuters.

«20 апреля было бы хорошим временем для полного прекращения огня без каких-либо условий»,заявил финский лидер.

Стубб объяснил, почему предложил именно такой срок. Во-первых, это день празднования Пасхи, а во-вторых, 20 апреля будет ровно три месяца с тех пор, как новый хозяин Белого дома официально вступил в должность.

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К слову, сегодня президент США начал угрожать России пошлинами на нефть, если Вашингтон и Москва не достигнут компромисса о прекращении огня на Украине. Американский лидер пригрозил ввести санкции, которые ударят по покупателям российской нефти, если сочтёт РФ виновной в срыве мирных инициатив.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Юрий Лысенко
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